Palermo, fermato e arrestato con la droga in via Empedocle Restivo

L'operazione degli agenti del commissariato San Lorenzo

PALERMO – Giovane pusher fermato e arrestato per spaccio di droga in via Empedocle Restivo, a Palermo. Il 20enne è stato notato dagli agenti del commissariato San Lorenzo mentre era a bordo di un motociclo e si stava avvicinando ad alcuni clienti di un’attività commerciale. Il giovane quando ha visto gli agenti ha tentato di allontanarsi frettolosamente ma è stato fermato e sottoposto a perquisizione.

I poliziotti hanno così trovato 2 dosi di marijuana, 16 di hashish e 14 di cocaina, oltre ad un seghetto della lunghezza di 15 cm. Alla luce dei fatti emersi il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta e il denaro sono stati posti sotto sequestro.