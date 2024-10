Palermo, fondi per le pensioni dei vigili urbani. Scaglione: “Vittoria sindacale”

Scaglione: "Valorizzato l'impegno degli agenti"

PALERMO – “La decisione del consiglio comunale di Palermo di destinare tre milioni di euro, nel prossimo triennio, alle pensioni integrative degli agenti della Polizia Municipale è una vittoria per i lavoratori e per il nostro sindacato che da tempo chiede questo provvedimento. Si tratta di una parte dei proventi delle multe per infrazione al Codice della strada che la normativa consente di destinare a forme di incentivazione del personale, tra cui la previdenza complementare. Un segnale di attenzione verso gli agenti che quotidianamente, spesso in contesti complicatissimi, svolgono il proprio dovere con abnegazione e forza di volontà e per il quale va il nostro plauso all’amministrazione Lagalla e alle forze politiche in consiglio”. Lo dice Nicolò Scaglione del sindacato Csa-Cisal, commentando l’approvazione della quarta variazione di bilancio in consiglio comunale.