Palermo, nuova variazione di bilancio: fondi per Natale e società partecipate

Scontro in Forza Italia

PALERMO – Via libera del consiglio comunale di Palermo a una nuova variazione di bilancio, la quarta, che elimina disallineamenti con le partecipate per oltre 26 milioni di euro e finanzia impianti fognari e attività culturali per Natale e Capodanno.

Frizioni in Forza Italia

Una delibera su cui si è registrata qualche frizione ma, a sorpresa, non tra maggioranza e opposizioni bensì all’interno di Forza Italia, partito uscito compatto dalla kermesse di Santa Flavia. Il consigliere Leopoldo Piampiano, vicino a Edy Tamajo, aveva chiesto un rinvio per l’analisi dell’emendamento tecnico e, di fronte al rifiuto del presidente del consiglio (anche lui azzurro) Giulio Tantillo, ha attaccato chiedendo una riunione chiarificatrice.

Tantillo ha però incassato il plauso del presidente della commissione Bilancio, il meloniano Giuseppe Milazzo, che in una nota ha sottolineato il “ruolo chiave” svolto dal numero uno di Sala Martorana. Malumori all’interno di una formazione che ha ormai preso atto della rottura fra il capogruppo Ottavio Zacco e l’assessore regionale Tamajo che, adesso, potrà contare solo su Piampiano e Caterina Meli.

I soldi per le aziende

Schermaglie a parte, il punto saliente è l’eliminazione dei disallineamenti fra i conti del Comune e quelli delle sue aziende per più di 26 milioni: voci finora scoperte e che adesso saranno finanziate con 4 milioni per Amap, 2 per Amat, 0,8 per Amg e oltre 19 per Rap.

Un provvedimento previsto dalla direttiva dello scorso luglio dell’assessore al Bilancio Brigida Alaimo e che riguarda fatture degli ultimi dieci anni che vanno dai lavori al Velodromo alle spese legali, dalle cartelle dell’Agenzia delle Entrate a bollette Tari risalenti al 2015. E ancora fatture per i servizi di sorveglianza, visite mediche, costi per distacchi elettivi, sanificazioni, eliminazione alghe, allacci fognari, impianti a metano e crediti per forniture.

Contributi per Natale e Capodanno

Altri otto milioni serviranno alle pensioni integrative degli agenti di Polizia municipale, al potenziamento delle fognature alla Cala, in via Castelforte e all’Arenella e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine 400 mila euro sono destinati alle manifestazioni culturali, in particolare quelle organizzate per Natale e Capodanno.

Non ha trovato spazio, invece, la variazione da oltre 200 mila euro nell’ambito del milione destinato in sede di avanzo ai contributi alle imprese, anche se dall’assessore alle Attività produttive, guidato dall’assessore Giuliano Forzinetti, assicurano che le somme saranno tutte impegnate.

Lagalla: “Risposte alla città”

“La variazione permette di sbloccare misure che daranno risposte importanti alla città – dice il sindaco Roberto Lagalla -. Oltre ad avere risorse che mettono in sicurezza le partecipate e ai contributi ai vigili urbani, da oggi saranno a disposizione risorse per importanti interventi infrastrutturali in diverse aree della città: dal sistema di disinquinamento Cala al completamento del sistema fognario all’Arenella e Vergine Maria”.

Milazzo: “Bene Tantillo”

“L’approvazione della quarta variazione di bilancio rappresenta un traguardo significativo per il nostro Comune, permettendoci di investire in somme strategiche per interventi attesi da tempo e di fondamentale importanza per la nostra comunità – dice Giuseppe Milazzo, presidente della commissione Bilancio -. Desidero riconoscere il contributo costruttivo dei gruppi di minoranza presenti in Commissione e in aula, il lavoro svolto dai gruppi di maggioranza, la cui determinazione ha garantito l’approvazione del provvedimento e tengo a sottolineare la presenza e il voto favorevole del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, che ha giocato un ruolo chiave in questo processo”.

Chinnici: “Impegno dell’amministrazione”

“Un risultato importante e significativo per la città – commenta Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo -. Grazie alla variazione, frutto dell’impegno di questa amministrazione e del consiglio comunale, potremo eliminare la piaga dei disallineamenti con le aziende e finanziare alcuni interventi sul sistema fognario che i palermitani attendevano da tempo”.

Rini: “Importanti misure”

“La quarta variazione di bilancio prevede numerose e importanti misure per la città tra cui la copertura integrale dei disallineamenti con le società partecipate. Si tratta di un intervento voluto fortemente dall’assessore al Bilancio Brigida Alaimo, contenuto in un atto di indirizzo, e che, grazie al senso di responsabilità del consiglio comunale, è divenuto realtà. In questo modo si mettono in sicurezza le aziende e i conti del Comune e si gettano le basi per un rilancio del sistema partecipate che passerà anche dai nuovi contratti di servizio. Il gruppo di Fratelli d’Italia, guidato dal capogruppo Giuseppe Milazzo, ha dimostrato responsabilità e impegno durante i lavori d’aula”. Lo dice il segretario cittadino di Fdi Antonio Rini.

Bonanno: “Segnale di attenzione per la Municipale”

“Con lo stanziamento dei fondi necessari per la previdenza complementare, diamo un segnale di attenzione e gratitudine nei confronti di tutto il corpo di Polizia Municipale ogni giorno impegnato a garantire la sicurezza dei cittadini ed il controllo del territorio – dice il capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, Domenico Bonanno -. Abbiamo anche stanziato le risorse necessarie per completare interventi infrastrutturali di disinquinamento alla Cala attraverso l’adduzione delle acque al depuratore di acqua dei corsari, il completamento della rete fognaria nei quartieri Vergine Maria e Arenella e la realizzazione dell’impianto di sollevamento, ma anche interventi per la raccolta e la dispersione delle acque piovane in via Castelforte così da risolvere definitivamente il problema degli allagamenti in quella zona della città e interventi di manutenzione dei canali di maltempo Celona e Borsellino”.

Zacco: “Investimenti milionari”

“Investimenti per oltre 8 milioni di euro. Grazie alla votazione da parte del consiglio comunale della quarta variazione di bilancio, abbiamo ulteriormente stanziato somme da destinare alla polizia municipale, al potenziamento delle reti fognarie, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alle iniziative culturali. Un ulteriore dimostrazione del nuovo percorso avviato dall’amministrazione Lagalla dopo anni di recessione”. Lo dichiara il presidente della Sesta commissione, Ottavio Zacco.

Leto: “Miglioriamo le condizioni degli agenti”

“Negli ultimi mesi abbiamo collaborato attivamente con il comandante Angelo Colucciello, l’assessore al ramo Dario Falzone e le commissioni interessate per garantire i fondi necessari alla pensione integrativa dei Vigili Urbani. Questa iniziativa non solo rappresenta un riconoscimento del valore del lavoro svolto dai nostri agenti, ma anche un passo fondamentale verso il miglioramento delle loro condizioni lavorative e della sicurezza della nostra comunità. Siamo orgogliosi di poter offrire questo supporto ai nostri vigili, consapevoli dell’importanza del loro operato per la tutela e il benessere dei cittadini”. Lo dichiara la consigliera comunale e vice presidente della sesta Commissione consiliare Teresa Leto.