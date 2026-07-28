Palermo, a forte rischio la candidatura del Barbera ad Euro 2032

La società contesta alcune variazioni che alterano l'equilibrio economico-finanziario

L’interruzione del progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera annunciata dal Palermo calcio non rappresenta una marcia indietro della proprietà, che sul tavolo aveva già messo 250 milioni di investimenti privati, ma la conseguenza delle recenti modifiche apportate alla convenzione dagli uffici comunali, in seguito agli interventi della ragioneria generale e della segreteria comunale. Variazioni che secondo la società di viale del Fante avrebbero alterato l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, rendendo l’investimento non più sostenibile.

I nodi legati alla riqualificazione dello stadio

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