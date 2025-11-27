 Palermo, francese su una nave in rada salvata da un rianimatore del 118
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, francese su una nave in rada salvata da un rianimatore del 118

Trasportata all'ospedale Ingrassia
L'INTERVENTO
di
1 min di lettura

PALERMO – Un turista francese a bordo della nave da crociera Costa Pacifica, in rada al porto di Palermo è stata salvata dai sanitari del 118, chiamati dai medici della nave per trasferire in ospedale una donna di 74 anni che aveva una grave crisi respiratoria.

Una rianimatrice è riuscita a intubare la passeggera, che nel frattempo era andata in arresto cardiaco. Dopo averla stabilizzata è stata trasferita in rianimazione all’ospedale Ingrassia. L’intervento è avvenuto nel cuore della notte e si è concluso attorno alle 7. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI