Palermo, francese su una nave in rada salvata da un rianimatore del 118

Trasportata all'ospedale Ingrassia

PALERMO – Un turista francese a bordo della nave da crociera Costa Pacifica, in rada al porto di Palermo è stata salvata dai sanitari del 118, chiamati dai medici della nave per trasferire in ospedale una donna di 74 anni che aveva una grave crisi respiratoria.

Una rianimatrice è riuscita a intubare la passeggera, che nel frattempo era andata in arresto cardiaco. Dopo averla stabilizzata è stata trasferita in rianimazione all’ospedale Ingrassia. L’intervento è avvenuto nel cuore della notte e si è concluso attorno alle 7.