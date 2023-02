Palermo-Frosinone, le pagelle: Verre e Valente super, sorpresa Graves

I voti dei rosanero al termine del match contro gli uomini di Grosso

3' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo, in un “Renzo Barbera” gremito e caldissimo, ferma sul pari la capolista Frosinone giocandosela alla pari contro una squadra in ottima forma e proveniente da sei vittorie consecutive. Altra prova molto convincente per gli uomini di Corini, protagonisti di un primo tempo superlativo coronato dall’eurogol da centrocampo di Verre e un calo, fisiologico, nella ripresa che ha portato al pareggio ospite.

Di seguito i voti dei rosa al termine del match contro il Frosinone:

PIGLIACELLI: Non è preciso come sempre in termini di passaggi ai compagni ma si fa trovare sempre presente nelle poche conclusioni avversarie. Incolpevole in occasione del gol del Frosinone, il tiro di Boloca infatti è estremamente preciso e non poteva far nulla. VOTO: 6

GRAVES: Una delle note più piacevoli tra le fila rosanero. Il danese non fa affatto rimpiangere l’assente Mateju fornendo una prestazione estremamente attenta, disinnescando tutti i pericoli provenienti nelle sue zone e smistando il pallone con ordine per far ripartire l’azione. VOTO: 6,5

NEDELCEARU: Difende con grande attenzione annullando Moro e svettando sempre con i giusti tempi su ogni pallone alto. E’ costretto ad uscire nella ripresa per un problema fisico patito già dalla prima frazione di gara. VOTO: 6,5

dal 61’ BUTTARO: Ritrova il campo dopo mesi di assenza difendendo con ordine la propria zona di campo. VOTO: 6

MARCONI: Soffre più dei compagni la rapidità degli attaccanti del Frosinone ma, nel complesso, difende in maniera attenta e senza particolari sbavature. VOTO: 6

VALENTE: Nel primo tempo è in assoluto tra i migliori in campo del Palermo. Corre, salta regolarmente l’uomo e difende risultando la vera spina nel fianco della retroguardia del Frosinone. Cala nella ripresa ma la prestazione rimane ampiamente positiva. VOTO: 7

dal 79’ SOLERI S.V.

VERRE: Semplicemente un giocatore di categoria superiore. A centrocampo giganteggia in termini sia quantitativi che qualitativi ma agli onori di cronaca, ovviamente, balza la straordinaria rete del vantaggio da centrocampo che permette ai rosa di passare in vantaggio. VOTO: 7,5

GOMES: Fa bene il lavoro di filtro in mezzo al campo ma si vede che non è al top sul piano atletico. Non riesce a dare velocità alla manovra rosanero e alla lunga cala in brillantezza, faticando ad andare dietro ai giocatori del Frosinone. VOTO: 6

SARIC: Grandissimo lavoro di quantità per il centrocampista bosniaco, protagonista vincente di tutti gli scontri fisici in mezzo al campo. anche lui, come Nedelcearu, è costretto ad uscire dal campo per problemi di natura fisica. VOTO: 6,5

dal 58’ BROH: Strappa tanti palloni a centrocampo e prova, seppur in maniera poco ragionata, a far ripartire l’azione in contropiede. VOTO: 6

SALA: Non brilla come in altre occasioni perché il gioco si sviluppa prevalentemente a destra ma, soprattutto nella ripresa, riesce ad abbinare alla copertura difensiva qualche buona sortita in attacco. VOTO: 6

TUTINO: Prova convincente per l’attaccante rosanero alla sua prima presenza dal primo minuto. Dialoga bene con Brunori e aiuta i compagni in fase di copertura, da un suo intervento in mezzo in campo scaturisce infatti l’eurogol di Verre. VOTO: 6,5

dal 58’ DI MARIANO: Entra al posto di un positivo Tutino ma non riesce a dare un apporto significativo al match. Offre la solita corsa ma pecca ancora in incisività sia da punta che da esterno. Vista la caratura degli avversari guadagna una sufficienza molto risicata. VOTO: 6

BRUNORI: Ci prova in tutti i modi ma questa volta il gol non arriva. Fa tantissimo lavoro sporco e dialoga molto bene sia con Tutino che con Verre, provando in un paio di occasioni ad impensierire Turati non trovando la porta. VOTO: 6,5

CORINI: Il Palermo sfiora il colpaccio contro la capolista e se la gioca per tutto il match contro una delle squadre più forti e in forma del campionato. L’ambiente era caldissimo e nel primo tempo si vede, per qualità e atteggiamento, uno dei migliori Palermo della stagione. Nella ripresa, dopo i ritmi altissimi della prima frazione, lascia gioco al Frosinone chiudendo comunque con un pari che conferma gli ottimi progressi visti nelle ultime settimane. VOTO: 6,5