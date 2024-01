Tanta paura per i residenti

PALERMO – Fuga di gas ieri sera in via dello Spezio, strada che collega l’area di piazza Sturzo a quella di via Amari a Palermo. Gli abitanti della zona alle spalle del teatro Politeama hanno chiesto un intervento perché sentivano un forte odore di gas provenire da una buca sulla sede stradale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici comunali. Il tratto di strada è stato chiuso e la perdita è stata riparata.