Colpo in una gelateria di via Amari: i ladri scappano con la cassa

Il bottino ammonta a circa tremila euro

PALERMO – Sono entrati in azione nella notte, manomettendo la porta di ingresso per passare al setaccio il locale. A finire nel mirino dei malviventi, la gelateria “Frisku” che si trova in via Emerico Amari, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto.

L’allarme

I ladri sono riusciti a impossessarsi della cassa dell’attività commerciale, dandosi alla fuga subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonterebbe ad almeno tremila euro. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e il furto e hanno avviato le indagini.

Il furto con spaccata in un altro locale

A contribuire potrebbero essere le immagini delle telecamere, che potrebbero avere immortalato i ladri in azione. I primi di ottobre un altro colpo ai danni di un locale che si trova nel centro di Palermo: il 2 ottobre è infatti stata presa di mira la gelateria “Azzurra” di via Salvatore Vigo.

In questo caso è stata anche spaccata la vetrina. I malviventi l’hanno sfondata con una Fiat Uno bianca risultata rubata. Il colpo a due passi dalla zona pedonale di via Principe di Belmonte. Portati via il registratore di cassa e qualche prodotto.