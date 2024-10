Palermo, un’auto rubata per sfondare la vetrina di una gelateria

In pieno centro

IN VIA VIGO

PALERMO – Vetrina sfondata con un’auto e registratore di cassa rubato. Questo quanto accaduto a Palermo nella notte, in via Salvatore Vigo: presa di mira una gelateria. Alcuni malviventi hanno sfondato la vetrina con una Fiat ‘Uno’ bianca risultata rubata. Il colpo a due passi dalla zona pedonale di via Principe di Belmonte. Portati via il registratore di cassa e qualche prodotto.

Colpo anche in un supermercato

Un altro colpo è stato messo a segno in via Principe di Scordia ai danni di un supermercato. I ladri hanno forzato l’ingresso e portato via prodotti alimentari, alcolici e il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri.