Palermo il 12 giugno il voto, l’elenco dei seggi elettorali

Il capoluogo siciliano sarà chiamato ad eleggere il nuovo sindaco

Il 12 giugno la città di Palermo sarà chiamata ad eleggere il nuovo sindaco che prenderà il posto dell’uscente Leoluca Orlando. I candidati in campo sono diversi e stanno ultimando gli adempienti per presentare le liste (CLICCA QUI PER LEGGERE). I seggi elettorali saranno dislocati lungo tutte le Circoscrizioni della città, ecco l’elenco:

I Circoscrizione

Istituto Magistrale Regina Margherita Piazza Casa Professa n.3/B

67 85 114

Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa Di Calcutta” Via Maqueda n.53

1 5 581

Scuola Elementare Ferrara Piazza Magione n.1

13 29

Scuola Primaria e dell’Infanzia “Nuccio” Via Mongitore Antonino n.4

89 95 98 582

Scuola Primaria “Turrisi Colonna” Piazza Gran Cancelliere n.1

12 57 63 7276

Scuola Primaria “Valverde” Via Valverde n.2

36 37 41 43

II Circoscrizione

Ospedale “Buccheri La Ferla” Via Messina Marine n.197 510

Scuola dell’Infanzia “Diaz Vecchio” Via Regina Maria Di Sicilia n.7

49 319 320 327 449 529

Scuola Elementare “Castrogiovanni” Via Cristodulo Ammmiraglio n.3

113 127 311 313 584

Scuola Primaria “Amari”

Via Ingrassia Gian Filippo n.33 261 263 267 496 539 583

Scuola Primaria “Bixio” Via Cassaro n.2

330 477 489 587

Scuola Primaria “C. Maneri” Viale Dei Picciotti n. 8

47 314 316 321 571

Scuola Primaria “Cavallari” Corso Dei Mille n.793

54 59 69 287 315

Scuola Primaria “Ilaria Alpi”(A Croceverde) Corso Dei Mille n.1672

331 490

Scuola Primaria “Mattarella” Viale Di Vittorio Giuseppe n.7 288 406 410 475 569

Scuola Primaria “Natoli” Corso Dei Mille n.1486 130 138 282 326 585

Scuola Primaria “Nazario Sauro” Viale Amedeo D’Aosta n.20

317 318 322 531

Scuola Primaria Orestano Plesso Conte Federico Via S.Ciro n. 48

229 332 333 335 354

Scuola Primaria Orestano Plesso San Ciro Via San Ciro n. 48

509 528 586

Scuola Primaria “Padre Puglisi” Via Giannotta Nicolo’ n.4

379 417 588

Scuola Primaria “Randazzo” Via Sperone n.79

324 325

Scuola Second. di I Grado Sandro Pertini

Via Pecori Giraldi Guglielmo Maresciallo n. 19 323 408 483 556

III Circoscrizione

Istituto Comprensivo Bocconi – Plesso Oreto Via Oreto 106

297 305 308 309 590

Policlinico Direzione Sanitaria Via Del Vespro n.129

486

Scuola Elementare “Mancino” Via Belmonte Chiavelli n.111/D 82 345

Scuola Primaria “Barone Della Scala” Baglio Barone della Scala n.22

347 348

Scuola Primaria “Borgo Ulivia”

Via Ortigia n.19

188 189 280 336 342 343 356 419 459 515 592

Scuola Primaria “Del Vespro” Via Os.1 n.2

259 265 286 291 306

Scuola Primaria “Oberdan” Via Spica Pietro n.5

19 186 337 338 341 540 589

Scuola Primaria “Rosolino Pilo” Via La Franca Sebastiano n.70 225 269 290 300 301 304

Scuola Primaria “Salgari” Via Paratore Giuseppe n.34 56 90 99 250 538

Scuola Primaria “Tomasino Bartolomeo” Via S.Maria Di Gesu’ n.89

230 294 334 423

Scuola Primaria “Villagrazia” Via Villagrazia n.298

231 349 352

Scuola Second. di I Grado “Mattarella” Via Bonagia n.14

80 101 104 110 125 430 457 568

Scuola Second. di I Grado “Pirandello” Via Almerico Pasquale n.5

16 458 527

Scuola Second. di I Grado “S.Boccone” Via Del Vespro n.72

292 298 299

IV Circoscrizione

Istituto Comprensivo “Falcone” Via Basile Ernesto n.170

275 277 278

Ospedale Civico “Benfratelli” Piazza Leotta Nicola n.1

487 488

Ospedale “G.F.Ingrassia” Corso Calatafimi n.1004 484

Scuola Prim. e dell’Infanzia “Bonanno” Via Pitre’ Giuseppe n.183

40 234 370 371 507 544

Scuola Primaria “Andrea Sole” Via Molara n.30

11 293 362 516

Scuola Primaria “Bragaglia” Via Bragaglia Marinella n.23 88 328 355 467 541

Scuola Primaria “Donaudy” Piazza Donaudy Stefano n.16 353 469 543

Scuola Primaria “Ettore Arculeo” Via Schifani Vito n.3

23 124 146 151 223 471

Scuola Primaria “G. Costa”

Via Ughetti Giovanbattista n.27 175 339 482 536 594

Scuola Primaria “Gioberti” Via Lazzaro Carmelo n.1 53 281 284 289

Scuola Primaria “Lombardo Radice” Corso Calatafimi n.241

248 249 251 256 273 279

Scuola Primaria “Mantegna” Via Bologni n.4

9 74 374 375 377 378

Scuola Primaria “Medaglie D’Oro” Via Deodato Pier Luigi n.7

227 228 276 517 570 593

Scuola Primaria “Montegrappa” Via Roccella Gustavo n.37

45 70 121 123 274

Scuola Primaria “Nuovo Pagliarelli” Via Villani Giovanni n.40

190 329 454 456

Scuola Primaria “Paulsen”

P.Le Carpino Francesco Card. n.3 14 25 86 302 357 491 567

Scuola Primaria “Ragusa Moleti” Via Ragusa Moleti n.8

181 505 549

Scuola Primaria “Sunseri” Via Sunseri Giuseppe n.19 42 365 506

Scuola Primaria “Vittorino Da Feltre” Corso Calatafimi n. 1035

360 468 504

Scuola Second. di I Grado “A.Gramsci” Via Arcoleo Giuseppe n.78

93 351 495

Scuola Second. di I Grado “Mazzini” Via De Maria Federico n.36

247 254 270 272 340

Scuola Second. di I Grado “Pr.Ssa Elena Di Napoli” Via Ustica n.46

129 368 373 402 473 560 566 597

Scuola Second. I Grado “Salemi” Via Salemi Francesco Gen. n.22 215 512 559

V Circoscrizione

Direzione Didattica “Capuana” Via Narbone Alessio n.55

207 217 219 220 221 224 226

I.C. Rita Levi Montalcini Plesso Basile Piazza S. Paolo, 4

15 28 359 476 520 551

Scuola dell’Infanzia Zs 10

Via Palazzotto F.P. E G.B. n. 5 195 344 366 369

Scuola Materna Com.le “Whitaker” Via Guerrazzi F.Sco Domenico n.1 214 239

Scuola Primaria “Colozza” Via Imera n.32

58 202 205 206 211

Scuola Primaria “De Amicis” Via Rosso Di S.Secondo n.1 443 446 447 519

Scuola Primaria “De Amicis E” Via Sauro Nazario n.11

50 372 439 442 444 448 500

Scuola Primaria e dell’Infanzia “Baviera” Via Baviera Giovanni n.22

133 253

Scuola Primaria e dell’Infanzia “Castellana” Via Castellana n.40

3 24 167 204 303 481

Scuola Primaria e dell’Infanzia “Ievolella” Via Serradifalco n.3

232 233 440 441 537

Scuola Primaria “Filippo Raciti” Via Alia n.16

7 31 73 203 257 572

Scuola Primaria “Gabelli” Via Eugenio L’Emiro n.30 39 134 237 244 474 542

Scuola Primaria “Ignazio Buttitta” Via Cimabue Giovanni n.20

27 61 163 243 548

Scuola Primaria “Manzoni” Via Parlatore Filippo n.56 2 432 435 545

Scuola Primaria “Scipione Di Castro” Via Di Castro Scipione n.22

235 241 242 245 246

Scuola Primaria “Verga” Via Uditore n.21

200 450

Scuola Second. di I Grado e dell’Infanzia Giorgio La Pira Via Pietro Merenda n. 18

30 150 236 462 547 579 596

Scuola Second. di I Grado Emanuela Setti Carraro Via Giovanni Battista Tiepolo, 4

77 252 452

Scuola Second. di I Grado Gregorio Russo Via Tindari n. 50/A

6 258 271 380 521 550

Scuola Second. di I Grado “Leonardo Da Vinci” Via Di Giorgi Ferdinando n.48

26 52 65 165 358 546 578

Scuola Second. di I Grado “Tomasi Di Lampedusa” Viale Leonardo Da Vinci n.504

451 455 472 552

VI Circoscrizione

Direzione Didattica “De Gasperi” Piazza Giovanni Paolo II Papa n. 24 87 145 147 310 407 576

Istituto Superiore “Majorana” Via Astorino Gerardo n.21 312 413 414 415

Ospedale “V.Cervello” Via Trabucco n.180 485

Ospedale “Villa Sofia” Piazza Salerno Alfredo n.1 492

Scuola dell’Infanzia “Paladini” Piazza Cellini Benvenuto n.4 48 438

Scuola Primaria “Bentivegna” Via S.Lorenzo n.85

411 412 445 478

Scuola Primaria Cocchiara-Veneto Via Giacinto Calandrucci n. 15

55 78 107 361 401 524 599

Scuola Primaria “Collodi” Via Briuccia n.89

109 144 213 283

Scuola Primaria e dell’Infanzia “M.Gandhi” Via Sardegna n.55

21 209 561 575

Scuola Primaria e dell’Infanzia “Salerno” Via Salerno n.19

51 105 108 196

Scuola Primaria “F.Crispi” Ingr.Pad.1 Via Barisano Da Trani n.7

71 75 155 199 255

Scuola Primaria “G.Fava” Via Monte S.Calogero n.20 20 96 149 216 307

Scuola Primaria “Rosmini” Via Cruillas n.4

381 416 434

Scuola Primaria “San Lorenzo” Via S.Lorenzo n.89

81 106 210 409

Scuola Primaria “Trinacria” Via Trinacria n.1

62 94 404 513 557

Scuola Primaria “Vitali” Via Inserra n.1

4 83 103 437 460 595

Scuola Second. di I Grado “V.E.Orlando” Largo Repubblica di Corea n.103

137 141 143 508

VII Circoscrizione

Scuola dell’Infanzia “Jack London” Via London Jack n.1/A

8 79 384 522

Scuola Primaria Antonino Caponnetto Via Socrate n. 11

84 285 382 383 565

Scuola Primaria “D’Angelo Paolo Emilio” Via S.Lorenzo n.295

32 46 100 266 431

Scuola Primaria “Di Bartolo” Lungomare Colombo Cristoforo n.240 418 497

Scuola Primaria e dell’Infanzia “Falcone” ex Sciascia Via Marchese Nicolo’ Pensabene n.34

10 115 136 493 534 591

Scuola Primaria e dell’Infanzia “L.Sciascia” Via Smith Adamo n.19

111 112 399 480 564 580

Scuola Primaria “Pascoli” Via Nettuno n.7

66 91 367 389 390 391

Scuola Primaria “Riso” Via Mondello n.5

393 394 453

Scuola Primaria “Rizzo” Via Sergio Papa I n.21/D 262 420 421 498 562 598

Scuola Primaria “Rosario Gregorio” Via Marinai Alliata n.33

392 395 396 466

Scuola Primaria “San Domenico Savio” Viale Della Resurrezione n.1

38 64 268 397 398 494 563 600

Scuola Primaria Santocanale Via Polibio 1/B

35 433

Scuola Primaria “Ten. Onorato” Via Tacito n.34

264 385 386 387 388

Scuola Second. di I Grado “Borgese-XXVII Maggio” Piazza Ferrini Contardo n.13

376 400 461 523

VIII Circoscrizione

Scuola dell’Infanzia “Tomaselli” Via Abruzzi n.2

68 212 405 525 526

Scuola Primaria “Almejda – Pitre'” Via Damiani Almejda n.27

176 178 470

Scuola Primaria “Borsellino” Via Giotto n.41

174 238 240 260 573

Scuola Primaria e dell’Infanzia “Lambruschini” Via Don Giovanni Minzoni n.1

296 426 502 503 514

Scuola Primaria “Garzilli” Via Isonzo n.7

364 464 554 555 558 577

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” Via Sampolo n.63

33 153 428 429 511 532 533

Scuola Primaria “Giuseppe Cesarte Abba” Via Alberto Rallo, 18

120 156 159 160 164 166 218 222 295

Scuola Primaria “La Masa” Via La Masa Giuseppe n.17 116 117 118 119 122

Scuola Primaria “Marabitti”

Via Spedalieri Nicolo’ n.52

17 131 152 154 158 424 425 427

Scuola Primaria “Nicolo’ Turrisi” Pzza Orlando Vittorio Emanuele n.3 193 194 201

Scuola Primaria “Palagonia” Via Principe Di Palagonia n.46 92 208 574

Scuola Primaria “Rapisardi” Via Caltanissetta n.27

177 180 182 183 184 185

Scuola Primaria “Umberto Giordano” Via Daidone n.24

18 44 97 168

Scuola Second. di I Grado “Archimede” Piazza Castelnuovo n.40

128 192

Scuola Second. di I Grado “Dante Alighieri” Via Marturano Ruggero n.79

102 161 162 169

Scuola Second. di I Grado “Del Fervore” Via Del Fervore n.5

179 187 197 198

Scuola Second. di I Grado e Primaria “Verdi” Via Casella Alfredo n.35

22 436 463 499

Scuola Second. di I Grado “Federico II” Via Pier Delle Vigne n.13

126 132 135 139 140 553

Scuola Second. di I Grado “Garibaldi” Via Delle Croci n.5

142 518

Scuola Second. di I Grado “Gentili” Via Lo Jacono Francesco n.1

60 171 173 191

Scuola Second. di I Grado “Marconi” Via Di Giorgio Antonino Gen. n.4 350 403 422 465 479

Scuola Second. di I Grado “Piazzi” Via Rutelli Mario n.50

148 170 172 363 501 530 535

Scuola Second. di I Grado “Verdi” Via Fermi Enrico n.2

34 157 346