Palermo, il camper dell’Asp sabato 25 novembre in piazza Castelnuovo

Pap test e HPV test gratuiti per le donne tra i 25 e i 64 anni

PALERMO – Si arricchisce di nuove iniziative il programma delle attività organizzate dall’Asp di Palermo in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne. Domani, sabato 25 novembre, il camper dello screening del cervicocarcinoma stazionerà dalle ore 9 alle 13 in Piazza Castelnuovo: le donne di età compresa tra 25 e 64 anni potranno effettuare, gratuitamente e senza prenotazione, il Pap Test o HPV Test a bordo dell’ambulatorio mobile.

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento Salute della Famiglia dell’Azienda sanitaria del capoluogo, vedrà impegnata anche l’equipe del Centro vittime di violenza dell’Asp. All’interno di 4 gazebo montati, sempre, in Piazza Castelnuovo, sarà possibile ricevere informazioni sul tema della violenza di genere e sui servizi aziendali e cittadini che aderiscono alla reti anti violenza, ma anche avere tutte le indicazioni relative alle problematiche familiari.

OPEN DAY CONSULTORI – Previsti domani, altri momenti di sensibilizzazione con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul tema della violenza di genere. In quest’ottica, i Consultori familiari rimarranno aperti dalle 9 alle 17 in modalità Open Day (accesso senza necessità di prenotazione) e, nell’ambito del progetto “Trust Your Body”, sono in programma attività sulle relazioni disfunzionali e sul bullismo rivolte agli adolescenti (14-18 anni).

Verrà, inoltre riproposta l’iniziativa realizzata in collaborazione con il Distretto sanitario 42 di Palermo, “Posto occupato”: nei servizi e Presidi dell’Asp una sedia rimarrà vuota per ricordare l’assenza di una donna vittima di femminicidio. Verranno posizionate immagini, messaggi sulla violenza subita dalle donne, rendendo visibile il numero antiviolenza e stalking, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, e i contatti del Centro Vittime di Violenza dell’Asp di Palermo.

MOSTRA ALL’INGRASSIA – Intanto questa mattina il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, alla presenza dell’Arcivescovo di Monreale Mons. Gualtiero Isacchi, e del Sindaco, Alberto Arcidiacono, ha inaugurato all’Ospedale Ingrassia la mostra sul tema della violenza sulle donne curata e realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Basile-D’Aleo di Monreale e l’esposizione delle sculture a tema di Franco Butera. Tra le iniziative realizzate dalla direzione medica di presidio e dal Servizio sociale aziendale, anche un momento di preghiera in memoria di tutte le donne vittime di violenza curato dal cappellano dell’Ospedale, Don Gioacchino Capizzi.