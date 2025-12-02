Palermo, il Pd a Borgo Vecchio. Mari Albanese: “il partito è aperto”

La proposta

PALERMO- “Bisogna far assomigliare il Partito Democratico in ogni territorio a quello che si dice e si fa a livello nazionale”. Questa la linea tracciata dalla segretaria Elly Schlein, così si legge in una nota. “Ma non basta dirlo a parole, bisogna incarnare questo pensiero per trasformarlo in fatti concreti e mettersi “in cammino“”. Lo afferma Mari Albanese, responsabile Welfare e diseguaglianze sociali della segreteria regionale del Pd. Un’iniziativa che a partire dalla federazione di Palermo deve diventare prassi politica. La prima tappa è fissata l’11 dicembre a Borgo Vecchio dove si tiene un incontro con le famiglie, società civile e terzo settore.

“Abbiamo bisogno di un partito aperto ed empatico che si prenda cura delle persone e che sia radicato nei territori – dice Albanese -. Dobbiamo immergerci ogni giorno nella società, nelle periferie geografiche e sociali, nelle scuole, negli ospedali, nelle città e nelle aree interne, nelle piazze di Palermo, della provincia e di tutta la Sicilia”.

Per questa ragione “ci mettiamo quindi “In cammino” – sottolinea Albanese -. Sarà il nostro viaggio tra le solitudini delle persone, delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, tra i giovani che non possono rimanere nella propria terra, tra il precariato che attanaglia la nostra terra. Raccoglieremo testimonianze strada per strada e da queste le istanze e i bisogni dei cittadini. Un viaggio che racconteremo anche attraverso i social con storie, reel, video e podcast, cercando allo stesso tempo soluzioni ai problemi, che si traducano in proposte concrete per rispondere ai bisogni reali delle persone”.

“In cammino” sarà quindi un viaggio collettivo in cui il partito uscirà fuori dalle sue stanze per immergersi completamente nella società. “È un lavoro faticoso, ma bisogna farlo subito – conclude-. È un progetto attivo e aperto, bisogna portare fuori la nostra voce e dentro le istituzioni quella di chi oggi non si sente rappresentato, per costruire dal basso e con umiltà proposte concrete che possano davvero cambiare le cose e la vita delle persone”.