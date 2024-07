Palermo, il popolo degli ex percettori del Rdc tre giorni in piazza

Il Movimento popolare siciliano manifesta il 29, 30 e 31 luglio

PALERMO – Il Movimento popolo siciliano che raggruppa alcuni ex percettori del reddito di cittadinanza scende in piazza per tre giorni. Ad annunciare la mobilitazione è il presidente Mps Tony Guarino che ha indetto per il 29, 30 e 31 luglio una manifestazione davanti alla sede della Pesidenza della regione di piazza Indipendenza a Palermo.

Guarino oggi ha ricevuto le autorizzazioni della Digos di Palermo. “Invito a partecipare alla manifestazione degli ex percettori del reddito tutti i cittadini che hanno presentato domanda Sfl e Adi che sono impegnati in corsi di formazione – dichiara Guarino -. E’ un’ingiustizia sociale, tante persone devono districarsi tra attestati di formazione e titoli di studio, nella speranza di essere inseriti nel mondo del lavoro e ancora senza riuscirci, nonostante, di lavoro da fare, a Palermo, ce ne sia tanto”.

“Noi del Movimento popolare siciliano – continua Guarino – vogliamo incontrare il presidente Schifani per chiedere l’istituzione di una cooperativa sociale per impiegare tutta questa gente nello svolgimento di lavori di manutenzione sul territorio palermitano, un territorio che versa in stato di abbandono da tempo. Non ci muoveremo da piazza Indipendenza fino a quando non saremo ricevuti. Siamo pronti con tende per presidiare la piazza. Non vogliamo vivere di sussidi e siamo abbastanza pronti a combattere per ottenere un diritto al lavoro che ci viene negato”.