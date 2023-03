Palermo, il terremoto, il bambino ‘Sergio Mattarella’

Il sisma in Turchia e una storia incredibile.

Un medico palermitano. Un bambino che nasce tra le macerie del terremoto in Turchia. E che avrà per sempre, come nome, il nome e cognome di un grande Presidente della Repubblica. Una parte della storia la raccontano le pagine social del Palermo Calcio: “Salvatore è un medico, un amico rosanero e un cuore rosanero nel mondo. In questi giorni tristi, nelle zone terremotate in Turchia, tanti italiani sono corsi a dare un contributo per le popolazioni colpite dalla tragedia. Lui era tra loro”.

Lui, il dottore Salvatore Piazza, che abbiamo sentito al telefono, aggiunge il resto: “Lavoro in ospedale a Torino. Faccio parte di una unità d’emergenza che si muove in casi urgenti per organizzare ospedali da campo e prestare soccorso. Siamo andati in Turchia, dalle parti di Antiochia, dopo il terremoto. Tanti bambini sono nati, abbiamo aiutato per come è stato possibile, ricevendo in cambio un affetto di cui resteremo per sempre grati”.

C’è, dunque, anche il dottore Piazza, quando uno di questi bambini nasce. E la famiglia, per rispetto e riconoscenza, decide di dargli il nome del presidente della Repubblica, in omaggio all’Italia. Non soltanto Sergio. Proprio Sergio Mattarella, seguito dal cognome di pertinenza. Salvatore ha con sé la sciarpetta rosanero che, da tifosissimo del Palermo, non abbandona mai e che si porta dietro da quarant’anni. “E’ un pezzo del mio cuore – racconta – ma ho scelto di darla a quel bambino. Come un abbraccio e un augurio per un futuro di serenità. Siamo stati lì dal 4 al 18 marzo. E’ un’esperienza che non dimenticherò mai”.

“Ogni persona e ogni cosa hanno un destino – su legge su Facebook -, quello di questo bimbo e quello di questa sciarpa si sono incontrati in un giorno di marzo tra le macerie ad Antiochia. E, siamo sicuri, non si lasceranno mai più”. La foto che immortala il momento lascia immaginare i battiti del cuore. Rosanero e di tutti i colori della felicità. (rp)