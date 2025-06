Palermo, illuminazione danneggiata dopo la pulizia di una discarica

Intervento di Amg Energia in via Ritiro San Pietro

PALERMO – Danneggiato, durante le operazioni di bonifica di una discarica abusiva, l’impianto di illuminazione di via del Ritiro San Pietro e delle strade limitrofe a piazza San Francesco Saverio, nella zona dell’Albergheria. Il danno ha interessato un intero circuito, formato da 40 punti luce, e ha reso necessario l’intervento in urgenza degli operatori di AMG Energia che hanno tempestivamente disattivato l’impianto, mettendolo in sicurezza, ed eseguito attività di ripristino parziale dell’illuminazione, limitando lo spegnimento soltanto a cinque punti luce tra via del Ritiro San Pietro e via Tommaso De Vigilia.

La linea interrata (che alimenta gli impianti delle vie Corrado Avolio, Michele Del Giudice, Ritiro San Pietro, Tommaso De Vigilia, Giuliano Majali, Carlo Forlanini, cortile Ventura e piazza San Francesco Saverio) è stata danneggiata durante la rimozione di rifiuti urbani da parte di RAP in via del Ritiro San Pietro. Un problema che si ripete: il sito è privo di marciapiede ed è interessato dalla costante formazione di una discarica abusiva.

Già alcuni mesi fa l’impianto di illuminazione, poi ripristinato da AMG Energia, aveva subito un danno durante una precedente operazione di bonifica: la rimozione dei rifiuti, che richiede l’intervento dell’escavatore, in mancanza della barriera protettiva rappresentata dal marciapiede finisce per intercettare i cavi di alimentazione degli impianti di illuminazione, che sono interrati e posati nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza.

Dopo il precedente danno, l’area in cui si trovano i cavi interrati della pubblica illuminazione è stata transennata dagli uffici tecnici comunali in attesa dei lavori di ripristino del marciapiede. La discarica si è comunque riformata, anche al di là della zona transennata, e l’intervento di rimozione ha nuovamente danneggiato i cavi dell’illuminazione. Della presenza del danno AMG Energia ha informato l’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo e la RAP.

“Ringrazio gli operatori della società – dice il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – che sono riusciti a rimettere in funzione in modo parziale l’impianto evitando di lasciare tutta la zona al buio. Adesso è urgente il ripristino del marciapiede a tutela della pubblica incolumità e per evitare nuovi danni agli impianti”.