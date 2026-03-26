 Palermo, inaugurate 6 nuove aule dell'istituto comprensivo di Cruillas
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Palermo, inaugurata la nuova ala della scuola di via Salerno a Cruillas

Scuola Cruillas
Realizzate sei nuove aule
SCUOLA
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PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo hanno visitato l’Istituto comprensivo Cruillas di via Salerno per inaugurare la nuova ala del plesso, ristrutturata e destinata ad accogliere sei nuove aule per circa un centinaio di bambini della scuola dell’infanzia. I lavori, avviati lo scorso ottobre, hanno riguardato in particolare il rifacimento della copertura e il risanamento degli intonaci, realizzati attraverso fondi comunali.

“Prosegue con concretezza il nostro impegno per l’edilizia scolastica – ha detto Lagalla -. La riqualificazione del plesso Cruillas rappresenta un tassello importante di un piano più ampio che in questi anni punta ad aumentare i posti disponibili nella scuola dell’infanzia e negli asili nido”.

“Questo intervento – ha aggiunto Tamajo – conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la qualità degli ambienti scolastici. Stiamo portando avanti numerosi lavori in tutta la città. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità”. 

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