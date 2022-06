Palermo, incendio in un appartamento a Ballarò: salvata famiglia

Intervento nella notte dei vigili del fuoco

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento nello storico mercato di Ballarò a Palermo. Sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di domare le fiamme. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause del rogo.

Gli occupanti dell’appartamento come i residenti delle altre abitazioni della palazzina sono stati messi in salvo. Non ci sono stati feriti solo gravi danni all’abitazione. I vigili del fuoco dovranno anche valutare l’agibilità della casa.