In via Orsa Maggiore

PALERMO – Un incendio è divampato in un palazzo in via dell’Orsa Maggiore, a Palermo. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione al quarto piano. Sono dovute intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco. Tra le stanze dove viveva un anziano i vigili del fuoco hanno trovato accumulati abiti, oggetti di tutti i tipi, tessuti e carta.

Per questo spegnere le fiamme è stato molto complicato. Sono stati attivati gli agenti della polizia municipale per assistere il pensionato che vive da solo.