Palermo, incendio in una palazzina: evacuati quattro adulti e due bambini

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

PALERMO – Incendio in via Lazzarini, a fuoco una palazzina, evacuate 6 persone, tra loro anche due bambini.

Palermo, l’incendio nella palazzina

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via Lazzarini, in seguito a un incendio che ha interessato una palazzina di tre elevazioni fuori terra. L’incendio si è generato, per cause in fase di accertamento, nel vano scala dell’edificio, i fumi della combustione hanno quindi interessato gli appartamenti dei vari piani, bloccando all’interno gli occupanti.

Evacuate 6 persone

I vigili del fuoco hanno evacuato tutti gli occupanti (6 persone: 4 adulti e 2 bambini) dai balconi; gli stessi sono stati affidati al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto era inoltre presente personale dell’Arma dei Carabinieri.