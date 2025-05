Le fiamme appiccate a due vetture si sono poi propagate

PALERMO – Un incendio ha danneggiato diverse auto da cerimonia in un’autorimessa in via Nicolò Azoti, a Bonagia, a Palermo. Alcune vetture sono state anche sfregiate con oggetti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, indagano i carabinieri. Le fiamme sono state appiccate a due vetture, ma il rogo si è poi esteso.