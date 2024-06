Palermo, incendio vicino via Dante: il fuoco danneggia un negozio

Non si esclude la natura dolosa del rogo

PALERMO – Indagini in corso a Palermo su un incendio che ha danneggiato un negozio di frutta e verdura in via Giuseppe Piazzi a Palermo a due passi da via Dante.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate a diversi cartoni e spazzatura trovata davanti alla saracinesca dell’esercizio commerciale.

Le indagini sono condotte dalla polizia e non si esclude la natura dolosa del rogo. L’incendio è stato spento.

Sono intervenuti gli agenti che hanno acquisito immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona e ascoltato il titolare del negozio.