Palermo invasa dai rifiuti, la Rap chiede tempo per il ritorno alla normalità

Operai impegnati nel recupero del pregresso

PALERMO – Il mancato rispetto da parte dei cittadini del divieto di conferimento dei rifiuti nelle ultime giornate festive ha mandato in tilt a Palermo la raccolta della Rap. L’azienda è impegnata nel recupero dell’immondizia rimasta in strada. Ma ci vorranno altri due giorni per il ritorno alla normalità.

Gli interventi di Rap

Gli operai dell’azienda partecipata del Comune oggi sono intervenuti nella zona Oreto vecchia e a Ciaculli, in via Altofonte e via Villagrazia. Squadre straordinarie sono state impiegate in via Perpignano e nel quartiere Zisa. Domani la Rap manderà uomini e mezzi aggiuntivi nelle vie Kolbe, Li Gotti e Galletti dove è stato diffuso il fenomeno della “migrazione” dei rifiuti. Cumuli di immondizie abbandonate si trovano a Marinella, via Antigone, via Lanza di Scalea e via dell’Olimpo.