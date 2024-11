Palermo, investite due 16enni in monopattino: sono in gravi condizioni

Coinvolte due auto. Le giovani sono in prognosi riservata

PALERMO – Incidente stradale in viale Leonardo da Vinci, dove due sedicenni sono rimaste gravemente ferite. Stavano percorrendo il tratto di strada all’altezza di via Casalini quando sono finite violentemente sull’asfalto: a provocare la caduta, in base a una prima ricostruzione, sarebbe stato un automobilista che ha improvvisamente aperto lo sportello.

La dinamica

Una volta finite per terra, le due ragazzine sarebbero state investite da un’altra auto. I due mezzi coinvolti nell’incidente sono una Ford Fiesta e una Peugeot. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito accertato le condizioni critiche delle due sedicenni, trasportate in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia.

Intervento chirurgico d’urgenza

Sono state ricoverate al Trauma center: una ha riportato una grave trauma toracico e la frattura del bacino, l’altra la frattura di entrambi i femori e sarà operata d’urgenza entro stasera, 2 novembre. Entrambe in ventilazione artificiale, sono in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono nel frattempo intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Pochi giorni fa un altro incidente

Pochi giorni fa ad avere la peggio è stato un 41enne, anche in questo caso finito all’ospedale, in gravi condizioni, dopo essere caduto dal monopattino. L’incidente si è verificato in via Libero Grassi, nel quartiere Zisa. L’uomo stava percorrendo il tratto di strada all’altezza del civico 29, quando ha perso il controllo del mezzo a causa di una buca.