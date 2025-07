Palermo, Inzaghi: “Il gruppo dimostra grande attitudine al lavoro”

Il tecnico: "Mercato? Intanto ringrazio la società"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine del primo test amichevole dei rosanero per commentare la gara contro la contro la Rappresentativa Valle d’Aosta terminata con il risultato di 9-0.

“Sono soddisfatto per l’atteggiamento generale, di questa partita importa poco. Dopo tre o quattro giorni eravamo ‘imballatissimi’, le gambe facevano fatica a girare soprattutto nel primo tempo. Sono veramente felice di allenare un gruppo che mi sta dimostrando grande attitudine al lavoro. Abbiamo già iniziato a fare grande fatica. Volevo vedere la risposta al duro lavoro ed è stata eccezionale. Abbiamo le carte in regola per fare qualcosa di positivo”.

Poi il tecnico si è soffermato sul sistema di gioco utilizzato allo stadio “E. Brunod” di Châtillon, il 3-4-2-1: “Sicuramente possiamo parlare di difesa a tre, poi possiamo ragionare su tante cose. Abbiamo attaccanti molto foti, a volte potremmo giocare con un centrocampista in più e due punte più vicine. Non precludo niente, il 3-4-2-1 mi ha dato soddisfazioni e i ragazzi lo conoscevano, non escludo di poter portare qualche novità”.

“Cosa serve dal mercato? Intanto ringrazio la società perché sono arrivati due giocatori di Serie A. Sono felice che avendo richieste dalla A abbiano accettato Palermo pur essendo in Serie B. Spero che chi arrivi capisca cosa significhi indossare questa maglia. Mi stanno dimostrando qualcosa di incredibile, mi auguro che questo atteggiamento si abbia fino a giugno”.

“In questi anni il Palermo è stato considerato tra le favorite ma non ha vinto. Per vincere la B bisogna essere i più forti in tutto, non bastano i nomi ma serve il gruppo – ha aggiunto Inzaghi -. Penso che siamo forti, abbiamo pubblico e società di altra categoria. Dobbiamo essere bravi noi ora, è tutto nelle nostre mani. Ringrazio per gli abbonamenti i tifosi, sarà un privilegio giocare al ‘Barbera’”.