 Inzaghi: "Vogliamo regalare ad Alessia la promozione in Serie A"
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Palermo, Inzaghi: “Vogliamo regalare ad Alessia la promozione in Serie A”

Alessia La Rosa
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"Sono stati giorni particolari e tristi" ha sottolineato l'allenatore dei rosanero
SERIE B
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PALERMO – “Sono stati giorni particolari e tristi, mi auguro di riuscire a regalare ad Alessia il sogno della promozione della Serie A. E’ stata una ‘guerriera’ sino all’ultimo, e questo mi mette i brividi”.

Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma alle 20 al Ceravolo con il Catanzaro, valida per la semifinale d’andata del playoff di Serie B.

Il riferimento è ad Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni tifosissima rosanero, morta in settimana dopo una lunghissima convivenza con un tumore.

A Catanzaro il Palermo scenderà in campo con il lutto e una speciale patch sulla maglia dedicata ad Alessia. Le maglie saranno poi messe all’asta e il ricavato devoluto ‘ad ASLTI ODV – Liberi di crescere’.

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