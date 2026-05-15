In campo contro il Catanzaro ricordando la piccola tifosa

PALERMO – Il Palermo calcio scenderà in campo domenica in trasferta contro il Catanzaro col lutto al braccio per rendere omaggio alla memoria di Alessia La Rosa, la tifosa di soli 8 anni scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Alessia, Palermo con il lutto al braccio

I calciatori rosanero applicheranno sulle maglie da gara una speciale patch commemorativa dedicata alla bambina, divenuta simbolo di coraggio e tenacia. Il club di viale del Fante ha deciso di mettere all’asta le maglie indossate durante il match valido per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, devolvendo l’intero ricavato ad ‘ASLTI ODV – Liberi di crescere’.

L’associazione, che opera dal 1982 presso l’ospedale Civico di Palermo, ha sostenuto Alessia e la sua famiglia e continua a offrire assistenza gratuita a centinaia di bambini oncologici.