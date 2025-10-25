Palermo, la maggioranza: “Sulla sicurezza si lavora insieme”

La nota del centrodestra rivolta alle opposizioni

PALERMO – “In un momento così delicato per la nostra città, in cui il tema della sicurezza è al centro delle preoccupazioni dei cittadini, riteniamo che le forze politiche rappresentate in Consiglio abbiano il dovere di presentarsi unite, al di là delle appartenenze e delle contrapposizioni”. Lo affermano, in una nota congiunta, i capigruppo di maggioranza al Comune di Palermo, Domenico Bonanno (DC) Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Giuseppe Milazzo (Fdi), Leopoldo Piampiano (Fi) e Sabrina Figuccia (Lega).

“Dalle opposizioni segnale preoccupante”

“Quanto accaduto in consiglio comunale, con le opposizioni che hanno scelto di disertare l’Aula mentre si discuteva proprio di sicurezza – aggiungono – rappresenta un segnale preoccupante, soprattutto in una fase in cui la città chiede risposte e non assenze. È proprio in questi momenti che serve un confronto serio, franco e costruttivo, non fughe o gesti simbolici che rischiano di allontanare le istituzioni dai problemi reali dei cittadini”.

“Su certi temi serve una linea comune”

“La sicurezza – si sottolinea nella nota che fa seguito alle polemiche d’aula – non può diventare terreno di scontro, né essere affrontata con logiche di parte. Quando si parla di tutela della vita e del vivere civile, è necessario deporre ogni pregiudizio e assumere una posizione di responsabilità condivisa. Come rappresentanti dei cittadini e come donne e uomini innamorati di Palermo, auspichiamo che maggioranza e opposizione possano convergere su una linea comune, lavorando insieme per affrontare le emergenze che colpiscono la città e mettendo al centro l’interesse dei palermitani e non le bandiere politiche. Palermo – conclude la nota – ha bisogno di forze politiche che collaborano e costruiscono soluzioni, non di divisioni. Perché sulla sicurezza non ci si divide: si lavora insieme”.