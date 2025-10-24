‘Inascoltati sulla sicurezza’, opposizioni disertano la seduta con Lagalla

Conferenza stampa last minute: "Con noi non c'è stato alcun confronto"

PALERMO – Le forze di opposizione in consiglio comunale non parteciperanno alla seduta di oggi pomeriggio in cui è prevista la relazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. A darne notizia sono gli stessi consiglieri di Pd, M5s, Avs, Oso e del Gruppo Misto in una conferenza stampa organizzata last minute, poco prima dell’inizio della seduta.

“Nostre richieste inascoltate”

Tra le accuse mosse contro il sindaco, quella di non avere ascoltato le istanze da loro presentate sulla sicurezza, le zone rosse ritenute poco utili e, più in generale, la mancanza di confronto con il consiglio comunale dopo l’ennesimo episodio di violenza, l’omicidio di Paolo Taormina, che ha scosso Palermo circa due settimane fa.

“Le nostre richieste sulla sicurezza sono rimaste inascoltate – spiegano le opposizioni in conferenza stampa -. Non servono le zone rosse, ma ripristinare l’organico delle forze dell’ordine affinché possano essere sufficienti al controllo della città. Sono tantissime le misure ordinarie che può mettere in campo, eppure non vengono fatte. E’ inaccettabile che il primo cittadino non abbia neanche sentito il bisogno di confrontarsi con il consiglio comunale subito dopo l’omicidio avvenuto in Champagneria”.