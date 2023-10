L'altra faccia del problema della raccolta

Palermo trabocca di rifiuti. La Rap non ce la fa, per mancanza di mezzi e di risorse. Gli autocompattatori si guastano. Gli operai sono stanchi, Palermo pure. Rimane, come sfogo, la protesta, anche con forme espressive incisive e fantasiose. Nello stile, per esempio, di un anonimo palermitano le cui gesta sono state immortalate da un lettore che ci ha inviato le immagini. Siamo dalle parti di via Imperatore Federico.

L’estensore, tramite fogliettone sui cassonetti dei rifiuti, presuppone una relazione scientifica tra coloro che abbandonano i rifiuti e le protuberanze cervicali dei rispettivi genitori maschi. E scrive: “I patri sunnu cuinnuti quannu iccati i materassi e mobili e altro a terra fate schifo”. Quando si dice la chiarezza.