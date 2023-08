Palermo, la “strana” pedonalizzazione in via Torrearsa che fa discutere

Niente eventi e i vigili coprono i cartelli che impedivano l’accesso

PALERMO – Doveva essere uno degli appuntamenti dell’estate di Palermo grazie a due mesi di eventi, presentazioni, musica e spettacoli in pieno centro in una strada chiusa al traffico e trasformata in un teatro a cielo aperto. Peccato che dopo tre settimane il Torrearsa summer festival, organizzato dai commercianti nell’omonima via a due passi dal Politeama, abbia interrotto le attività tanto da spingere il Comune a revocare la chiusura al traffico.

Una revoca in realtà solo informale: la determina dirigenziale che prevede l’interdizione alle automobili del tratto di via Torrearsa compreso fra via La Lumia e via Daita non è mai stata abrogata e, partita il primo luglio, scadrà il prossimo 31 agosto. Il 28 luglio, però, il festival ha annunciato l’interruzione delle attività con un avviso sui social e da allora le automobili si sono riappropriate della via, transitando e parcheggiando, nonostante l’ordinanza in vigore e i cartelli in bella vista a indicare il divieto di sosta.

Una pedonalizzazione che non ha mancato di suscitare le proteste dei residenti e qualche perplessità fra i corridoi di Palazzo delle Aquile, dove non si è mancato di evidenziare la singolarità di una chiusura al traffico così prolungata, valida tutto il giorno e non soltanto la sera e istituita mediante una semplice determina senza un passaggio in giunta. Da un mese però la pratica è stata chiusa: niente eventi e via libera alle automobili, nonostante l’ordinanza. Con i cartelli che solo da qualche giorno sono stati coperti dalla Polizia municipale.