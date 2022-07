Palermo Ladies Open, oggi la finale delle prequalificazioni

Alle ore 19 la sfida per aggiudicarsi la wild-card per il tabellone di qualificazione del torneo

PALERMO – Sono Virginia Ferrara (CT Palermo) e Dalila Spiteri (TC Club Rungg Amateursportverein, ma si allena al Country nell’Accademy di Francesco Cinà) le finaliste delle prequalificazioni dei 33^ Palermo Ladies Open, che mettono in palio una Wild Card per il tabellone di qualificazione del torneo WTA 250 del Country Time Club.

Le semifinali si sono svolte ieri al TC 2 di via San Lorenzo 13. Virginia Ferrara ha avuto la meglio su Federica Bilardo (CT Palermo) al termine di un incontro durato 2 ore e 50 minuti, conclusosi con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 6-1. “Ero un po’ tesa, l’ultima volta contro Federica avevo perso 6-0, 6-1 – racconta Ferrara -. Con lei è sempre un derby, ci alleniamo sempre insieme e ci conosciamo molto. Queste partite infondono molta fiducia. Sono felice di aver vinto, non vedo l’ora di giocare domani. Sarà una bellissima emozione, spero di vivere questa giornata al meglio”.

Ad affrontarla sarà Dalila Spiteri che ha battuto in due set (6-2, 6-1) Georgia Pedone (CT Palermo) in un’ora di gioco. “Sono stata concentrata dall’inizio, ho cercato di tenere sempre il piede sull’acceleratore per starle sopra – spiega Spiteri -. So che adesso c’è in palio qualcosa di grande: gioco in casa, ci saranno sugli spalti la mia famiglia e i miei amici. Sono emozionata”.

La finale è in programma oggi, domenica 10 luglio, alle ore 19.00, sul campo centrale Country Time Club di Viale dell’Olimpo 5. L’incontro verrà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook Palermo Ladies Open, Feel Rouge TV e FIT Sicilia.