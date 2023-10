Palermo, l’Arnas Civico nomina tre “primari emeriti”

Si tratta di Agostara, Amato e Di Gesù, la cerimonia martedì prossimo

PALERMO – Tre ex primari riceveranno il titolo di “primario emerito”. Si tratta di Biagio Agostara, ex primario di oncologia medica, Salvatore Amato, ex primario di dermatologia e oggi presidente dell’ordine dei medici di Palermo oltre che consigliere del direttivo Fnomceo e Francesco Di Gesù, ex primario di pneumologia. Ne dà notizia con una nota l’ordine dei medici di Palermo.

Lo ha deciso l’Arnas “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo, azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione, che conferirà il titolo ai tre ex primari che si sono distinti per “particolare impegno, professionalità e capacità organizzativa nel corso dell’espletamento della loro attività e per aver dato lustro all’azienda attraverso l’esercizio della propria professione nell’ambito delle attività cliniche, della produzione scientifica e della ricerca in campo nazionale ed internazionale”.

Il riconoscimento sarà consegnato dal commissario straordinario Roberto Colletti nel corso di una cerimonia martedì prossimo, alle 16, nell’aula multimediale dell’Arnas Civico, padiglione della direzione generale.