Palermo, le sezioni elettorali 494 e 397 trasferite alla scuola Borgese

PALERMO – L’Ufficio Coordinamento elettorale del Comune di Palermo informa gli elettori che, per sopravvenute cause di forza maggiore, il plesso scolastico “San Domenico Savio” di viale Resurrezione 1 non potrà ospitare, come di consueto, le sezioni elettorali n. 494 e n. 397 per il referendum confermativo che si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Gli elettori delle sezioni 494 e 397 potranno regolarmente esercitare il diritto di voto presso il plesso scolastico G.A. Borgese in piazza Contardo Ferrini 13.