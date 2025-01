Violenza e sangue in via Roma: lite con un ferito nella notte

I residenti hanno lanciato l'allarme alla polizia

PALERMO – Le urla, poi l’allarme e l’intervento del 118 e della polizia. Un’altra notte di paura nel centro storico e stamattina, 21 gennaio, le tracce di un nuovo episodio di violenza sono state particolarmente evidenti.

La lite vicino a un centro scommesse

Macchie di sangue sono infatti state trovate sul marciapiede in via Roma, nel tratto tra via Santa Rosalia e via Torino: si tratterebbe del risultato di una lite avvenuta nei pressi di un centro scommesse. Chi abita nella zona è stato svegliato nel cuore della notte dalle urla che arrivavano dalla strada. E’ stato così lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

Ferito trasportato al Policlinico

Al loro arrivo hanno trovato un uomo ferito a una mano. E’ stato trasportato al Policlinico, ma i contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento. Un altro drammatico caso che allunga l’elenco di episodi che preoccupa non poco chi abita e lavora nel centro storico palermitano, dove continuano a registrarsi furti nelle attività commerciali con tanto di spaccata, rapine e aggressioni.

Pochi giorni fa, sempre in via Roma, ma in questo caso all’altezza delle Poste centrali, un uomo è stato colpito con una spranga dopo avere reagito a un tentativo di rapina.

“Aumenta la paura dei residenti”

“Ancora sangue sul marciapiede in via Roma – dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione -. Ciò continua a gettare nello sconforto i residenti aumentandone la paura, infatti sono già diversi i messaggi, nei gruppi Whatsapp, da parte di chi pensa di rivolgersi nuovamente al prefetto e di organizzare una nuova fiaccolata. Ci si augura che venga chiesto al ministro dell’interno un aumento delle forze dell’ordine, soprattutto la notte”.