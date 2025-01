Rapina violenta in via Roma: un uomo colpito con una spranga

Un uomo di 68 anni ricoverato al Policlinico

PALERMO – Nuovo caso di violenza in pieno centro a Palermo. Un uomo di 68 anni è stato bloccato da un rapinatore in via Roma: era armato di spranga. Lo ha prima minacciato e ha poi cercato di impossessarsi del suo portafoglio.

L’allarme e i soccorsi

La vittima ha reagito, ma il malvivente ha impugnato l’arma e lo ha colpito alla testa, scappando subito dopo per le stradine del centro storico. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il sessantottenne al pronto soccorso.

L’uomo ha infatti riportato delle ferite alla testa ed è stato ricoverato al Policlinico, dove viene tenuto in osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri che hanno avviato le ricerche del rapinatore. In base a quanto ha racocntato la vittima, si tratterebbe di un uomo sui quarant’anni.

Le indagini

Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano in via Roma, che potrebbero avere immortalato il malvivente in azione. A fine dicembre un altro episodio violento nel centro storico della città, in questo caso dalle parti della stazione centrale.

La rapina violenta vicino alla stazione

Un uomo è stato picchiato dopo aver prelevato soldi dal bancomat: il 54enne è stato avvicinato da un rapinatore e ha preso vita una colluttazione. La vittima è stata colpita con un pugno in faccia, poi il malvivente è fuggito portando con sé il portafoglio con contanti e documenti.