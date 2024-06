E' accaduto in via Messina Marine

PALERMO – Litiga con la moglie, sale sull’autobus per convincerla a scendere. Lei si rifiuta e lui rompe il finestrino con un pugno. È avvenuto a bordo dalla linea 7 in via Messina Marine.

Il ventisettenne prima ha bloccato la marcia del mezzo con la sua auto. È stato operato all’ospedale Buccheri La Ferla e denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Sull’episodio indagano i carabinieri.