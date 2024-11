Il Palermo e Lucioni pronti all’addio: rescissione del contratto per “lo zio”

Il difensore saluta i rosanero anzitempo

Doveva essere l’ennesimo campionato da protagonista, con l’ennesima promozione in Serie A, ma così non è stato. La storia tra Fabio Lucioni e il Palermo è ormai pronta a volgere al termine. Infatti, dopo un accordo trovato tra le parti, si è scelto di adottare la rescissione contrattuale per il difensore dei rosanero.

Una rescissione consensuale da entrambe le parti, che prevede anche una buonuscita (con particolari condizioni) per “lo zio”, così come chiamano tutti amichevolmente Lucioni. Il contratto del calciatore classe 1987 sarebbe scaduto a giugno 2025, ma l’addio dunque arriverà diversi mesi in anticipo. E a breve è attesa anche l’ufficialità da parte del club rosanero.

Tra problemi fisici e scelte tecniche ben definite, il difensore ormai non vedeva il campo da un po’ (anche se le motivazioni a inizio stagione erano diverse). E anche per questo motivo si è giunti alla decisione di dirsi addio. Lucioni saluta il capoluogo siciliano dopo aver totalizzato 28 presenze in tutte le competizione con la maglia rosanero. Per lui anche 2 gol in Serie B nella scorsa stagione.