Lucioni: “Palermo merita altri palcoscenici. Vi dico la mia su Brunori” VIDEO

L'intervista all'esperto difensore dei rosanero

Terminato il ritiro con sede a Livigno, in Valtellina, i rosanero hanno avuto qualche giorno di pausa a disposizione prima di iniziare la seconda parte di preparazione estiva pre campionato. Il Palermo di mister Dionisi, infatti, riprenderà gli allenamenti martedì 23 luglio al City Football Academy di Manchester.

Per fare un bilancio di questa fase iniziale della stagione del club di viale del Fante, il difensore Fabio Lucioni ha parlato anche ai microfoni di LiveSicilia. L’esperto centrale di difesa del Palermo ha affrontato diversi temi nel corso dell’intervista: dall’arrivo del nuovo allenatore alla questione che riguarda il capitano Matteo Brunori, passando per gli obiettivi della squadra siciliana.

Alla fine dell’intervista, nel video in alto, Lucioni ha lanciato un messaggio ai tifosi rosanero in vista della prossima stagione. “C’è fiducia nei miei confronti e questo carico di responsabilità mi dà la forza per affrontare l’annata con l’entusiasmo di un bambino”, ha ammesso il difensore. Nella clip l’intervista completa.