Palermo, lutto nella medicina: morto il cardiologo Bruno La Menza

PALERMO – Lutto nel mondo della medicina palermitana. E’ morto ieri, stroncato da una malattia incurabile che lo ha colpito nel corso dell’ultimo mese, il cardiologo Bruno La Menza, responsabile della cardiologia della clinica Macchiarella e storico specialista del centro Salus, la struttura sanitaria privata della famiglia Pantò. A dare la notizia della scomparsa del noto medico è stato lo stesso titolare del poliambulatorio privato di via Pacinotti.

“Oggi va via una persona straordinaria – scrive Mauro Pantò sulla sua pagina Fb -. Un uomo di rara sensibilità, allegro ma profondo, eccentrico ma umanamente reale e vero. Sei stato con noi fin dalla prima ora della nascita del Centro Salus. Grazie per la tua amicizia, grazie per i tuoi consigli e grazie per tutte le volte che mi sei stato accanto in questi anni. Ti ricorderò sempre con la tua meravigliosa e spumeggiante voglia di vivere. Mi mancherai”.

C’è stata anche la politica nella vita del noto cardiologo che ha ricoperto nei primi anni Duemila il ruolo di assessore all’Istruzione dell’ex Provincia di Palermo e presidente dell’Amap, la società municipalizzata che gestisce il servizio idrico del capoluogo. I funerali si celebreranno alle 11.30 nella chiesa di San Michele.