Morire in moto a 18 anni in una serata fra amici: quarta vittima in un mese

La vittima, Simone Gnoffo

Indagini sulla dinamica dell'incidente a Palermo

PALERMO – Simone Gnoffo indossava il casco, ma non gli ha salvato la vita. Troppo violento l’impatto contro un palo avvenuto ieri sera, venerdì 31 maggio, in via Pietro Bonanno, la strada che conduce a Monte Pellegrino.

Sulla sua Kawasaki viaggiava un amico, che ha riportato due fratture ma non è in pericolo di vita. Era un’uscita tra amici ed è diventa una tragedia. Perché il ragazzo, maggiorenne da due mesi, ha perso il controllo della moto?

Spetta ai vigili urbani dell’Infortunistica stabilire la dinamica dell’incidente, avvenuto vicino al Castello Utveggio intorno alle 21.

Probabilmente è stato tamponato da un’altra moto. Simone è deceduto a Villa Sofia, dove c’è un pellegrinaggio di parenti e amici, così come nella casa di famiglia, non lontano dalla Statua, nel quartiere Libertà.

Frequentava il quarto anno dell’Istituto Einaudi-Pareto. Tutta la comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia. Gnoffo è la quinta vittima della strada in appena un mese a Palermo.