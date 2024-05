Era maggiorenne da due mesi

IN VIA BONANNO

PALERMO- Incidente mortale a Palermo. Simone Gnoffo, un ragazzo, da due mesi maggiorenne, era in sella ad una moto che è andata a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica in via Pietro Bonanno, la strada che conduce a Monte Pellegrino.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della sezione infortunistica stradale . Inutile la corsa all’ospedale Villa Sofia.