Palermo, morte cerebrale per l’operaio caduto da un ponteggio delle Poste

E' ricoverato nel reparto di Neurochirurgia di Villa Sofia

PALERMO – È stato avviato l’accertamento per la morte cerebrale di Mario Angioletti, 35 anni, l’operaio che pochi giorni fa era caduto da un ponteggio nel cantiere delle Poste in via Ugo La Malfa, a Palermo. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia di Villa Sofia. L’operaio era stato portato in ospedale da un’altra persona che poi si era allontanata dal nosocomio lo scorso 9 settembre.

Le sue condizioni erano gravissime. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un immobile in disuso all’interno del centro di meccanizzazione postale, quando è caduto da un’altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente la testa. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che sta indagando sull’episodio, assieme ai tecnici dell’Asp.