Palermo: morto lo chef pasticciere Roberto Pennino, aveva 39 anni

E' stato stroncato da un infarto

PALERMO – E’ morto improvvisamente lo chef pasticciere Roberto Pennino, 39 anni. E’ stato stroncato da un infarto. Molto apprezzato e conosciuto per il suo grande talento, era uno dei titolari di Lab41, laboratorio di produzione, organizzazione eventi e scuola di pasticceria e cake design.

Una carriera in ascesa

Durante la sua carriera aveva ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e aveva organizzato eventi prestigiosi. La notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo della pasticceria e della gastronomia palermitana. In tanti lo avevano conosciuto per il suo lavoro, apprezzandone le qualità professionali e personali. Centinaia i messaggi di cordoglio nel frattempo condivisi sui social.

I messaggi di cordoglio

“Amico mio – scrive Federico Lainnusa – mi dispiace tantissimo. Non ci sono parole. Ho avuto il piacere di conoscere la bellissima persona che eri, e anche il piacere di aver assaporato le tue prelibatezze fin qui in America. Veglia su tutta la tua famiglia e fai buon viaggio. Insegna agli angeli come fare i dolci perché penso che come te, nessuno mai”.

Gaetano Dominici scrive: “Come ogni anno ci siamo cercati e trovati al Sigep condividendo momenti lavorativi sogni e obiettivi. I tuo ricordo di un ragazzo in gamba e gran lavoratore rimarrà per sempre nel mio cuore mi stringo alla famiglia”.

“Un grande professionista”

“Un grande professionista – è il pensiero di Doriana Ribaudo – sono senza parole Roberto, che dispiacere”. E ancora: “Ciao Roberto, assolutamente assurdo, un abbraccio forte a te. Sentite condoglianze alla tua bellissima famiglia”.

“Sei riuscito a lasciarci tutti senza parole – scrive Daniela Raineri -. Non riesco a crederci. Sei sempre stato sorridente e disponibile, un grande Maestro. Porterò nel cuore i bei momenti e le tante risate. Buon viaggio Roberto Pennino che la Terra ti sia lieve. Ci stringiamo alla tua splendida famiglia”. Pennino lascia la moglie e una figlia.