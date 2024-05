Palermo, morto padre Charles: via dei Cantieri si ferma per l’ultimo saluto

L'arcivescovo Lorefice ricorda il parroco nigeriano di S. Margherita al Marabitti

PALERMO – Sono stati celebrati a Palermo i funerali di padre Charles Onyenemeren, prete nigeriano, morto improvvisamente a 54 anni.

Un lungo corteo, con in testa la sorella del sacerdote, con in mano la foto del prete, è partito dalla chiesa di Santa Margherita al Marabitti, parrocchia di don Charles, e ha raggiunto, passando da via Montalbo, la chiesa della Nostra Signora della Consolazione in via dei Cantieri.

In tanti hanno voluto salutare quel prete molto amato nel quartiere e che in questi anni ha avuto una parola di conforto per quanti bussavano in parrocchia. La chiesa era gremita e la funzione è stata concelebrata da diversi sacerdoti.

“Don Charles ha arricchito la nostra chiesta locale con la sua vita impregnata di cultura africana e soprattutto il nostro presbiterio, che lo ha visto fraterno e gioioso nella bellezza di relazioni ricche di umanità e di freschezza evangelica”, ha detto l’arcivescovo Corrado Lorefice. A dare l’ultimo saluto anche la comunità nigeriana di Palermo che si è stretta alla famiglia in questo momento di dolore.