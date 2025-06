Palermo, è morto Vito Zappalà. L’addio commosso: “Grazie”

Un grande protagonista del teatro

“Con profonda commozione, desidero unirmi al dolore della città di Palermo per la scomparsa di Vito Zappalá, storico attore teatrale, autentico pilastro della cultura cittadina e simbolo insostituibile della nostra identità artistica”. Così il consigliere comunale Gianluca Inzerillo dà notizia e offre una memoria commossa per un grande protagonista del teatro palermitano e siciliano.

Vito Zappalá – ricorda Inzerillo – è stato molto più di un attore: è stato un uomo di scena, un narratore dell’anima palermitana, capace di incarnare con rara sensibilità e talento il cuore e le contraddizioni della nostra terra. Il suo contributo al teatro, alla formazione delle giovani generazioni e alla valorizzazione della nostra tradizione culturale è stato straordinario e indimenticabile”.

“Nel ricordare Vito – conclude Inzerillo -, sento il dovere di rendere omaggio all’intera famiglia Zappalá, che da sempre rappresenta per Palermo un baluardo di arte, passione e impegno civile. Una famiglia che ha saputo trasformare il teatro in un luogo di incontro, crescita e riflessione, lasciando un segno indelebile nella storia culturale della nostra città. Grazie, Vito. Per l’arte, per l’umanità, per l’eredità che ci lasci”.