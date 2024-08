Palermo, nasce un’associazione degli ex percettori del Reddito di cittadinanza

Si chiama La Sicilia per i siciliani

PALERMO – Nasce a Palermo la nuova associazione “La Sicilia per i siciliani” composta dagli ex percettori del reddito di cittadinanza. Fondata e presieduta da Toni Guarino, vicepresidente Donatella Alfano.

“Abbiamo voluto creare questa associazione per dare voce a chi non ne ha – dichiara Guarino -. L’obiettivo è la presentazione di progetti al Comune di Palermo e nuove proposte alla Regione Sicilia”.

“La Sicilia per i siciliani ha l’ambizione di diventare un riferimento sul territorio in merito a varie problematiche come segnalazioni di criticità nei quartieri e supporto alle famiglie svantaggiate – dichiara Donatella Alfano -. Vogliamo dare una mano e rendere partecipi soprattutto i bambini e i ragazzi svantaggiati con attività ludiche e doposcuola gratuiti”.

“Come presidente dell’associazione – riprende Guarino – cercherò di stare vicino a quelle famiglie emarginate dalla società, cercheremo di lavorare sulla riqualifica del territorio palermitano con attività di volontariato del cittadino, istituiremo un numero attivo per le segnalazioni in modo da attivarci per eventuali soluzioni”.