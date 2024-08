Palermo, nascondeva la droga nel seggiolino del bambino: arrestato

Un altro uomo è stato fermato nei pressi della stazione centrale

PALERMO – La polizia di Stato, negli ultimi giorni, ha scoperto ed arrestato due pusher tra le vie di Palermo.

Nel corso del primo episodio, gli agenti hanno arrestato R.D., 41enne palermitano, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “crack”.

Gli agenti del Commissariato “Zisa – Borgo Nuovo”, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare per via Perpignano, altezza via Polito, hanno notato tre soggetti confabulare tra loro, il primo alla guida di vettura “Lancia Ypsilon” e gli altri due a bordo strada.

L’uomo a bordo del veicolo si apprestava a consegnare un involucro ai due, questi accortisi della presenza degli agenti si davano alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’uomo a bordo della vettura, invece tentava di nascondere ciò che prima stava per consegnare.

Gli agenti hanno controllato l’uomo e la vettura, all’interno della quale sono state rinvenute, nascoste nell’imbottitura di un seggiolino salva vita per bambini, ulteriori 27 dosi singolarmente confezionate di sostanza stupefacente del tipo crack e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

La vettura, il denaro e le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro, mentre R.D. è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’altro episodio di spaccio scoperto

Il secondo episodio di spaccio è avvenuto in corso Tukory. I poliziotti hanno notato due giovani concretizzare uno scambio droga / denaro. I due sono stati bloccati e sono stati tratti in arresto.

All’uomo, ritenuto lo spacciatore, A.A. di 48 anni, dopo una perquisizione sono stati sequestrati 51 grammi di hashish, marijuana e cocaina, oltre alla somma di 800 euro, presumibile provento di spaccio.

L’uomo è stato arrestato ed il provvedimento convalidato.