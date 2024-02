Palermo-New York, presentato il nuovo volo diretto attivo da giugno

Il collegamento della compagnia Neos sarà bisettimanale

ISOLA DELLE FEMMINE – Da giugno prossimo ritornerà a essere attivo dopo sette anni il volo diretto Palermo – New York. Il primo volo è schedulato per domenica 9 giugno e collegherà direttamente l’aeroporto siciliano con lo scalo newyorkese. I collegamenti da Palermo a New York saranno assicurati da due voli settimanali, il martedì e la domenica, mentre il New York-Palermo è programmato per le giornate di lunedì e il sabato.

Il nuovo collegamento è stato presentato questa mattina all’Hotel Saracen a Isola delle Femmine alla presenza dell’ad dell’aeroporto di Palermo, Vito Riggio, e Elisa Speziale e Silvia Ruscitto della compagnia aerea Neos. “Dopo sette anni – afferma Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino – è una grande opportunità per la Sicilia potere contare su questo collegamento diretto tra Palermo e New York. Noi abbiamo la percezione di una grande disponibilità da parte del territorio ad affrontare questa sfida. Il volo parte in via sperimentale quindi la nostra attesa è che vada bene in maniera tale che possa diventare un collegamento stabile e duraturo per il futuro”.