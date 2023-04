Palermo, nominato il garante per la disabilità del Comune

Lagalla: "L'obiettivo è favorire l'inclusione sociale"

PALERMO – Con determina sindacale il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha nominato il dottor Pasquale Di Maggio come nuovo Garante per le disabilità del Comune di Palermo.

Di Maggio è responsabile dell’Unità operativa Protezione dati personali dell’Università degli Studi di Palermo. Laureato in Giurisprudenza, si è specializzato nello studio giuridico, sociale e psicologico del mondo dei minori e dei disabili a rischio di esclusione sociale e alle relative strategie per favorirne l’inclusione, vantando in questo campo collaborazioni, anche a livello nazionale, con diverse Onlus e associazioni.

Lagalla: “La sua esperienza darà un contributo al Comune”

“La ricca esperienza del dottor Pasquale Di Maggio potrà dare un prezioso contributo al Comune sul tema della protezione dei disabili e delle fragilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale. Per l’amministrazione comunale l’attenzione verso il mondo della disabilità è massima ed è importante annunciare questa nomina alla viglia di una data importante quale la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Pennino: “Un tassello per abbattere le barriere”

Per l’assessore alle Attività sociali Rosi Pennino “è importante è che questa nomina arrivi a ridosso del 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, perché serve a rendere ancora più alte le attenzioni che questa amministrazione ripone sul tema della fragilità e della disabilità tutta. Lavorerò fianco a fianco con il garante che, sono certa, saprà dare un contributo prezioso alla nostra comunità. Questa nomina è un nuovo tassello del più ampio lavoro che stiamo mettendo in campo per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, abbattimento delle barriere e piena accessibilità e fruizione dei servizi”.