Palermo, nuove tecniche sulla riproduzione assistita: il convegno

L'appuntamento

Le nuove frontiere delle Tecniche di Riproduzione Assistita, l’intelligenza artificiale che innalza i livelli di qualità della procreazione medicalmente assistita, la formazione in questa direzione per i giovani medici che lavorano in ambito ginecologico, sono i principali temi su cui si confronteranno tanti professionisti venerdì 6 e sabato 7 ottobre a Palermo, presso le Officine Bellotti (dietro la Rinascente) , nell’ambito del convegno “La PMA tra intelligenza artificiale e assistenza territoriale” con la direzione scientifica dei ginecologi Antonino Perino e Giuseppe Valenti.

“È il ventesimo congresso regionale che organizziamo come centro Genesi, sul tema della PMA – riferisce il ginecologo Giuseppe Valenti (nella foto), esperto in Medicina della riproduzione, Direttore Scientifico del Centro Genesi di Palermo e della divisione di sterilità del CRPO di Livorno -. Intelligenza artificiale e metaverso sono sempre più attuali e insieme a una tecnologia che offre sempre più innovazioni, permetteranno di avere nel campo delle tecniche di riproduzione assistita una qualità sempre più elevata, che si rifletterà in una percentuale sempre maggiore di gravidanze ottenute”.

Antonino Perino responsabile PMA Asp 6 Palermo: “I benefici per le coppie certamente saranno vari, il più evidente la riduzione dei costi per sostenere la Procreazione Medicalmente Assistita, che sarà garantita anche dal Servizio Sanitario Nazionale”.